Neues Projekt in Radevormwald : Weihnachtsgesang aus drei Epochen

Dennis Herder (am Klavier) mit seinem neuen Projektchor bei der ersten Probe. Foto: Flora Treiber. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Dennis Herder hat für das Chorprojekt der reformierten Gemeinde ein eigenes Werk geschrieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Zu den Weihnachtsgottesdiensten sind die Kirchen jedes Jahr voll, denn Heiligabend ohne Kirche ist für viele Menschen undenkbar. In der reformierten Kirche am Marktplatz ist Kirchenmusiker Dennis Herder für die Musik verantwortlich. Seit September arbeitet der 20-Jährige in Radevormwald. Das Chorprojekt „Weihnachten in drei Epochen“ ist sein erstes in der Rader Gemeinde und sein zweites mit Erwachsenen überhaupt.

„Ich habe schon einige Senioren-Chöre und Kinder-Chöre geleitet, aber erst selten Projekte mit der Altersmitte erarbeitet“, sagt er. Der Projektchor traf sich am Mittwochabend zum ersten Mal im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, um mit den Proben zu beginnen. Im Vorfeld hat Dennis Harder sich intensiv Gedanken zu der Auswahl der Stücke gemacht. „Wir werden drei Stücke vortragen, die aus der Romantik, der Epoche der neuen Musik und aus der Jetzt-Zeit, aus 2019, kommen. Ja, dieses Jahr wird es eine Uraufführung in der Kirche geben“, kündigt er an. Bei dieser Uraufführung handelt es sich um ein Stück, das der Beyenburger selber geschrieben hat. Die Idee dazu kam ihm, als er durch seine Büchersammlung stöberte. „Ich habe ein Weihnachtsgedicht von Theodor Storm gelesen und daraus dann drei Strophen erarbeitet. Als ich am Klavier saß, ist mir die Melodie schnell zugeflogen. Bei rhythmischen Gedichten, wie diesem, wird ja schon viel vorgegeben.“ Dass Inspiration nicht immer so reibungslos umzusetzen ist, kennt der Musiker gut. „An anderen Stücken schreibt man jahrelang“, sagt er. Er freut sich darauf seinem Projektchor das selbst komponierte Stück näher zu bringen.

Info Projektchor sucht weitere Sänger Angebot Der Projektchor der reformierten Gemeinde zu „Weihnachten in drei Epochen“ sucht noch Sänger aller Stimmlagen zur Unterstützung. Das Angebot richtet sich nicht nur an Mitglieder der Gemeinde, sondern an alle, die gerne singen. Proben Die Proben finden bis Heiligabend jede Woche Mittwoch ab 20 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt. Kontakt Mehr mehr über den Projektchor wissen möchte, wende sich an Dennis Herder unter Tel. 01575 3356525 oder per Mail an gisela.busch@ekir.de.

Generell hat der Kirchenmusiker eine traditionelle Sicht auf die Musik für Weihnachtsgottesdienste. „An Heiligabend experimentiert man nicht und geht kein Risiko ein, denn die Menschen haben eine genaue Vorstellung von der Musik an diesem Tag. Der Klang muss gewohnt, vertraut und für alle verständlich sein.“ Im Verlauf der Epochen sei die Weihnachtsmusik deutlich meditativer geworden, die Zukunft der Weihnachtsmusik findet Dennis Herder schwer einzuschätzen.

Zu der ersten Chorprobe von „Weihnachten in drei Epochen“ hätten zwar mehr Sopran- und Tenorstimmen kommen können, aber der Kirchenmusiker stellte sich der Herausforderung des knapp besetzten Chores. Für ihn ist die Arbeit in der reformierten Gemeinde noch ganz frisch. „Die meisten Gesichter kenne ich noch nicht“, sagt er.

Das weiss auch Pfarrer Dieter Jeschke, der Mittwochabend auch an der Probe teilnahm. „Nach wenigen Wochen in unserer Gemeinde direkt einen Chor zu leiten, ist natürlich eine Herausforderung, aber er wird das gut schaffen“, sagt der Pfarrer. Dennis Herder und er tauschen sich regelmäßig über die Gestaltung des Gottesdienstes aus, damit am 24. Dezember auch nichts schief geht.