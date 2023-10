Hilfsaktion in Radevormwald Zeit für „Weihnachten im Schuhkarton“ beginnt wieder

Noch sind die meisten Menschen nicht mit Weihnachten beschäftigt. Wenn wir Kindern in Moldawien und Rumänien eine Weihnachtsfreude gemacht wollen, muss das frühzeitig vorbereitet und auf die Straße gebracht werden. Daran erinnert Dr. Nele Bendick für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Die von den den Ehrenamtlern gesandten Päckchen sind oft genug das Einzige, was die Kinder in diesen Ländern zu Weihnachten bekommen. „Wäre das nicht Grund genug, ein bißchen von unserem Reichlichen in ein Päckchen, nicht größer als ein Schuhkarton zu verstauen und Kinder glücklich zu machen?“, fragt Bendick.