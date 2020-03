Oberbergischer Kreis : Veranstaltungen werden wegen Coronavirus abgesagt

Oberberg Es bleibt weiterhin bei zwei bestätigten Fällen im Kreisgebiet. Die Personen befinden sich in Quarantäne.

Die Stadtverwaltung in Radevormwald teilt mit, dass sie wegen des Coronarvirus alle Veranstaltungen absagen wird, die nicht unbedingt nötig sind. Damit folge man der Empfehlung des Kreises. In dessen Gebiet gibt es bislang zwei bestätigte Fälle des Virus SARS-CoV2. Es handelt sich um einen Mann aus Reichshof und eine Frau aus Lindlar. Sie befinden sich in Quarantäne, das Kreisgesundheitsamt setzt die Ermittlungen zu möglichen Kontaktpersonen fort. Wie die Pressestelle des Oberbergischen Kreises am Mittwoch mitteilte, stehen derzeit rund 130 Personen unter Beobachtung der Behörde. In den ehemaligen Räumen des Veterinäramtes in Gummersbach wurde kurzfristig die Möglichkeit geschaffen, Abstriche für eine größere Personenzahl durchzuführen – jedoch nur für jene Menschen, bei denen das Gesundheitsamt einen Test für angezeigt hält. „Es handelt sich nicht um eine frei zugängliche Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger“, heißt es beim Kreis.