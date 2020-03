Konzert im Wülfing-Museum : Ein sehr persönlicher Abend

Radevormwald WDR-Moderator Marco Lombardo gibt emotionales Konzert im Wülfing-Museum.

Sie stießen am Samstagabend somit auf ein bekanntes Gesicht in einer neuen Rolle, denn Marco Lombardo war nicht als Journalist in Radevormwald, sondern als Musiker. Mit dieser Rolle ist auch Marco Lombardo noch längst nicht vertraut. „Moderation ist meine tägliche Arbeit, aber als Musiker aufzutreten ist neu für mich. Vor Konzerten bin ich ziemlich aufgeregt, weil ich auch sehr persönliche Einblicke in mein Leben und in meine Gedanken gebe“, sagte er. Dass am Samstagabend alle Plätze belegt waren und sich das Wülfing-Museum zu einem gemütlichen Konzert-Saal entwickelte, macht Marco Lombardo glücklich.