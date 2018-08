Radevormwald: Wasser wird nicht knapp werden

Radevormwald Heute sollen im Land Rekordtemperaturen erreicht werden. Was ist, wenn bei der Trockenheit das Wasser knapp wird? Diese Gefahr besteht nicht, versichern die Stadtwerke. Auch die Feuerwehr ist für Löscheinsätze gut vorbereitet.

Die Trockenheit ist das große Thema in diesen Wochen. Und wer zusieht, wie Bäche versiegen und Pflanzen braun verkrumpeln, fragt sich: Was ist, wenn das Wasser auch für die Versorgung der Bevölkerung knapp wird?

Wasser wird nicht nur zum Trinken, zum Reinigen, zum Bewässern benötigt. Auch die Feuerwehr braucht einen Vorrat an Löschwasser, um Brände bekämpfen zu können. Gerade jetzt, in Zeiten einer hohen Waldbrandgefahr, machen sich die Blauröcke in Radevormwald Gedanken darüber. „Wir haben erst in der vergangenen Woche eine Liste von Landwirten erstellt, die uns ihre Fahrzeuge mit Güllefässern zur Verfügung stellen können, um Löschwasser zu transportieren“, erklärt Dietmar Hasenburg, frisch ernannter Wehrführer der Radevormwalder Einheiten. Zwölf Bauern sagten zu, darunter auch Mitglieder der Feuerwehr. Dank ihnen kann rasch zusätzlich Wasser an verschiedene Punkte des Stadtgebietes gebracht werden, als Ergänzung zu den Löschfahrzeugen der Einheiten. „Alle Güllebehälter haben zusammen ein Fassungsvermögen von 191.000 Litern“, rechnet Hasenburg vor.