Katholische Kirchengemeinde in Radevormwald Was wird aus dem „Eine-Welt“-Gebäude?

Dieses Gebäude dürfte den meisten Radervormwaldern gut bekannt sein. Es steht unmittelbar neben der katholischen Pfarrkirche – das Haus Oststraße Nr. 19. Bis die Corona-Pandemie kam, war hier der Eine-Welt-Laden untergebracht. Die Tage des Hauses in seinem jetzigen Zustand dürften gezählt sein – mit eingebunden in diese Entwicklung ist ein Master-Studiengang der Technischen Hochschule Köln. Zusammen mit Professor Dr. Daniel Lohmann, einem Fachmann für historische Architektur, waren einige der 25 Studierenden am Donnerstagvormittag bereits zum zweiten Mal nach Radevormwald gekommen, um weitere Recherchen zu dem denkmalgeschützte Haus durchzuführen.