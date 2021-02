Klima in Radevormwald : Was tun gegen hohe Energiekosten?

Radevormwald Zahlreiche Klimaschutzmanager der rheinischen Kreise sowie des Oberbergischen Kreises laden zu drei Webinaren zum Thema „Energieeffizient sanieren und modernisieren – Klimafreundlich wohnen und Kosten sparen“ ein.

■ Die erste Veranstaltung findet statt am Dienstag, 9. März, 18.30 bis 19.30 Uhr. Das Thema lautet „Energieeffizient wohnen, Kosten sparen – wie kann ich das erreichen?“. Welche Gründe gibt es, das eigene Haus zu sanieren, wann ist eine energetische Sanierung notwendig und wie geht man vor, wenn das eigene Haus saniert werden soll?

■ Der Wärmeschutz von Gebäuden wird am Dienstag, 16. März, 18.30 bis 19.30 Uhr, angesprochen _ „Wärmeschutz im Wandel – Wie dick muss der Wintermantel für mein Haus sein?“, lautet das Motto. Themen sind eine Wärmedämmung, vermeintliche Fallstricke, gesetzliche Vorgaben und entsprechende Fördermöglichkeiten.

■ „Moderne Wärmeversorgung – wie heize ich mein Haus energieeffizient und kostensparend?“, lautet die Überschrift am Donnerstag, 25. März, 18.30 bis 19.30 Uhr. Angesprochen werden Möglichkeiten und Vorteile der klimaneutralen Wärmeversorgung vor dem Hintergrund der neuen CO 2 -Bepreisung.