Infoabend für Eltern in Radevormwald Was tun bei Notfällen mit Säuglingen und Kleinkindern?

Im Rahmen einer Infoveranstaltung sollen Einblicke in die häufigsten Notfallsituationen mit Säuglingen und Kleinkindern gegeben und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Viele Eltern sind mit unerwarteten Verletzungen aber auch bei schnellen gesundheitlichen Verhaltensänderungen ihrer Kinder überfordert, denn die Sorge um das eigene Kind macht die Eltern manchmal hilflos. Die Frühen Hilfen der Stadt Radevormwald bieten in Kooperation mit erfahrenen Referenten aus der Notfallmedizin eine kostenlose Informationsveranstaltung an, um beispielhaft in Notsituationen wie bei Verletzungen, Verbrennungen, Verschlucken, Stürzen und Fieberkrämpfen besser reagieren zu können. Ort der Veranstaltung ist der Mehrzweckraum im Bürgerhaus, Schlossmacherstraße 4-5 (bitte Nebeneingang benutzen). Die Veranstaltung wird bis etwa 20.30 Uhr dauern. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, daher ist die Teilnahme nur nach Anmeldung möglich. Hierzu wenden Interessierte sich bitte per Mail an Sabine Hoch unter sabine.hoch@radevormwald.de.