Situation in Radevormwald Was hat sich beim Hochwasserschutz getan?

Den 14. und 15. Juli 2021 wird Radevormwalds Wehrführer Dietmar Hasenburg sicher nie vergessen. Enorme Regenfälle hatten für einen hohen Pegelstand der Wupper und ihrer Zuflüsse gesorgt. Am Nachmittag des 14. Juli sah es noch so aus, als sei die Lage nicht kritisch. Doch in der Nacht schwoll die Wupper so stark an, dass der Wupperverband viel Wasser aus der Wuppertalsperre ablassen musste. Eine Hochwasserwelle bewegte sich durch das enge Tal zwischen Krebsöge und Beyenburg – letztere Ortschaft traf es dann schwer. In den Radevormwalder Wupperorten kam es auch zu Hochwasserschäden, allerdings weniger als in Hückeswagen oder Wuppertal. Dennoch: Rund 80 Einwohner mussten aufgefordert werden, vorübergehend in der Grundschule auf der Brede Zuflucht zu suchen.