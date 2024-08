Landwirtschaft in Radevormwald Unbeständiges Wetter bereitet Landwirten Probleme

Radevormwald · Nur selten gab es in diesem Sommer mehrere Sonnentage in Folge. Das hat es für die Bauern in Radevormwald nicht leicht gemacht, erklärt Ortslandwirt Holger Gesenberg. Manche Pflanzen gediehen trotzdem sehr gut.

11.08.2024 , 15:00 Uhr

Für die Getreideernte brauchen die Bauern einigermaßen berechenbares Wetter. Doch das gibt es in diesem Sommer kaum. Foto: dpa/Andreas Arnold