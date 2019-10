Halloween in Radevormwald : Was Pfarrer von dem Trend halten

Radevormwald Die Pfarrer Marc D. Klein und Dr. Dieter Jeschke können mit Halloween nur wenig anfangen.

Aus kirchlichen Kreisen kommt oft der Vorwurf, dass Halloween von den religiösen Festen ablenkt, die am 31. Oktober und 1. November gefeiert werden, nämlich Reformationstag und Allerheiligen. Auch Marc D. Klein, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Radevormwald, hält wenig von dem Halloween-Hype: „In gewisser Weise ist das ein Zeichen, dass das Heidentum zurückkehrt, wenn auch vordergründig auf lustige Weise. In dem Maße, wie uns der Glaube abhanden kommt, nimmt der Aberglauben wieder zu.“ Der Anspruch des Christentums sei es, den Menschen die „gottlose Angst“ vor Geistern, Dämonen und anderem heidnischen Spuk zu nehmen. Die Botschaft der Kirche sei, „dass wir nicht in eine dunkle Zukunft gehen“, erklärt Pfarrer Klein.