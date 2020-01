Verwaltung in Radevormwald : Das sind die Pläne des Klimamanagers

Niklas Lajewski vor dem Eingang zur Verwaltung. Der 27-Jährige studierte in Rostock, seit September ist er rund für alle Fragen des Klimaschutzes in Radevormwald zuständig. Foto: Jürgen Moll. Foto: Jürgen Moll/JUERGEN MOLL

Radevormwald Im September hat Niklas Lajewski sein Amt in der Radevormwalder Verwaltung angetreten. Seither hat er viele Kontakte geknüpft und Veranstaltungen vorbereitet. So gibt es im März eine Umweltwoche mit Müllsammalaktion.

Seit September ist Niklas Lajewski Klimamanager der Stadt Radevormwald. Der 27-Jährige, der seinen Master-Abschluss in Umweltingenieurswissenschaften in Rostock absolviert hatte, arbeitet nun im Bauverwaltungsamt und kümmert sich um ein Thema, das noch nie so sehr die Schlagzeilen beherrscht hat wie heute: den Klimaschutz.

Nach den ersten viereinhalb Monaten im Amt zieht Lajewski eine erste Bilanz: „Ich habe Kontakte mit vielen Ansprechpartnern in der Region geknüpft. Die Netzwerkarbeit auf diesem Gebiet ist wichtig.“ So sei er jüngst in Nümbrecht gewesen, wo die Biologische Station des Oberbergischen Kreises ihren Sitz hat. „Dort freute man sich, dass man nun in der Radevormwalder Verwaltung einen Ansprechpartner für das Thema Klima hat.“ Denn die nördlichste oberbergische Stadt, das hat Lajewski bereits gelernt, liegt oft an der Peripherie dessen, was im südlicheren Kreisgebiet läuft.

Mit der IG Bismarck – hier die jüngste historische Ausfahrt – würde Lajewski gerne einen Radfahrer-Stammtisch gründen. Foto: Flora Treiber

Info Kontaktmöglichkeit und Sprechzeiten Kontakt Der Klimamanager der Stadtverwaltung ist per E-Mail unter niklas.lajewski@radevormwald.de und unter der Telefonnummer 02195 606-432 zu erreichen. Sprechzeiten Niklas Lajewski ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie dazu am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung zu sprechen.

Für die kommenden Monate hat der neue Klimamanager gemeinsam mit Kollegin Regina Hildebrandt vom Bauverwaltungsamt einige Veranstaltungen rund um die Themen Umwelt und Klima vorbereitet. „Vom 23. bis 27. März wird es eine Umweltwoche unter Beteiligung der Schulen in Radevormwald geben“, kündigt er an. Und direkt im Anschluss, am 28. März, wird die Tradition der Müllsammelaktionen neu belebt, die in den vergangenen Jahren ein wenig eingeschlafen war. Dazu soll es auch einen kleinen „Umweltmarkt“ geben.

Die Müllsammelaktionen – hier ein Foto von Schülern aus Bergerhof aus dem Jahr 2012 – sollen wiederbelebt werden. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Im Terminkalender ankreuzen sollten sich interessierte Bürger auch einen Vortrag der Verbraucherzentrale, der am 10. März im Bürgerhaus stattfinden wird. „Dabei wird es um das Thema Energiesparender Haushalt gehen“, sagt Niklas Lajewski.

Zu den Aufgaben des neuen Klimamanagers gehört es auch, als Ansprechpartner für Bürger und Unternehmen bereit zu stehen und Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen, beispielsweise über Fördermöglichkeiten bei den Themen E-Mobilität und Sanierungen. Allerdings muss sich das offenbar unter der Bevölkerung noch herumsprechen – bislang, räumt Lajewski ein, habe es wenig Anfragen von Einwohnern gegeben.

Ganz bei Null muss er in Radevormwald freilich nicht beginnen. Burkhard Klein, Leiter des Bauverwaltungsamtes, hatte bereits bei der Vorstellung des Klimamanagers darauf verwiesen, dass die Stadt bereits zwei E-Smarts im Dienst hat und dass die Beleuchtung im Stadtbild und in den Sporthallen schon auf die LED-Technik umgerüstet wurde – das spart Strom und CO 2 .

Zu den Ideen, die Niklas Lajewski gerne umsetzen würde, gehört ein Stammtisch für Radfahrer. „Ich habe Kontakt mit Hartmut Behrensmeier von der IG Bismarck aufgenommen“, sagt er.