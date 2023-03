Mobilität in Radevormwald Nutzt doch häufiger den Bürgerbus!

An ihm solle es nicht liegen, bekräftigte Johannes Mans: „Viele Menschen reklamieren ja Klimaneutralität für sich.“ Da wundere es einen, dass der Bürgerbus nicht mehr Resonanz erfahre. Das Stadtoberhaupt musste sich auch kritische Anmerkungen anhören. So bemängelte der Vereinsvorsitzende Eberhard Wolff, dass jüngst bei einer Präsentation im Rat von einem Experten erklärt worden sei, dass es nach Kräwinkel keine Busverbindung gebe. Die gibt es jedoch durchaus – per Bürgerbus. Vorstandsmitglied Erhard Hombrecher hatte bereits vor einigen Monaten in einem Leserbrief in der BM kritisiert, dass im neuen Nahmobilitätskonzept für die Stadt der Bürgerbusverein nur mit einem Satz erwähnt werde. Und auch im neuen Imagefilm der Stadt, monierten die Vereinsvertreter beim Gespräch am Dienstag, werde das Bürgerbus-Angebot nicht erwähnt. Den Film umzuschneiden, sei zwar problematisch, erklärte der Bürgermeister. „Aber es wäre denkbar, einen eigenen Clip zu drehen, der das Angebot des Bürgerbusses noch einmal darstellt“, sagte Johannes Mans. Auch andere Ideen wurden in dem Gespräch entwickelt: Vielleicht eine „rollende Bürgersprechstunde“ mit dem Bürgermeister?