Pandemie in Radevormwald : Warum sinken die Corona-Zahlen in Rade so langsam?

Auf dem Wochenmarkt in Radevormwald sind die Menschen noch immer mit Maske unterwegs. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen kommt es immer noch zu Infektionen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Marienheide ist bereits coronafrei, Hückeswagen weist nur noch drei Fälle auf – doch in Rade stagniert der Wert um die 20. Eine Nachfrage bei der Verwaltung, woran dies liegen könnte.

In manchen Kommunen des Kreises, etwa in Marienheide, können die Einwohner bereits jubeln, dass die Coronazahlen auf Null sind. Radevormwald ist davon noch weit entfernt. Quälend langsam nur sinkt in den vergangenen Tagen die Zahl der positiv Getesteten in der Bergstadt und geht höchstens um einen Fall pro Tag runter. Aktuell liegt der Wert bei 19 Personen. Zum Vergleich in Wipperfürth gibt es nur noch einen Fall, in Hückeswagen nur noch drei.

Es sei schon auffällig, dass die Zahl in der Stadt so gleich bleibe, räumt Marc Bormann, Mitarbeiter des Ordnungsamtes, ein. Aber nach den Unterlagen, die der Verwaltung vom Kreisgesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden, lässt sich kein eindeutiger Grund für die Stagnation ausmachen. „Es dauert nun einmal lange, bis die Menschen nach einem positiven Test aus der Statistik herausfallen“, sagt Bormann. Auch die Zahl der Personen in Quarantäne ist wieder gestiegen, weil Corona-Infektionen in der GGS Stadt und im Theodor-Heuss-Gymnasium nachgewiesen worden waren (unsere Zeitung berichtete).

„Man darf auch nicht vergessen, dass wir vor einigen Wochen noch auf einem sehr hohen Wert waren“, sagt der Stadt-Mitarbeiter. Er hofft, dass in der kommenden Woche, wenn eine ganze Reihe von Menschen nicht mehr als positiv getestet in der Statistik auftauchen, endlich mit einem deutlichen Rückgang der Coronafälle auch in Radevormwald zu rechnen ist.

Positiv ist auf jeden Fall der Trend bei der Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis: Sie liegt nun unter 19,5. In den nächsten Tagen können voraussichtlich weitere Lockerungen für die Städte und Gemeinden in Oberberg verkündet werden.

(s-g)