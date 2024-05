Basar und Vortrag in Radevormwald Warum Secondhand-Mode eine gute Alternative ist

Doch was ist elf Jahre danach davon übriggeblieben? In seinem Vortrag, der mit kurzen Sequenzen aus der Dokumentation „The true cost – Der wahre Preis der Kleidung“ versehen war, machte Weinbrenner deutlich, dass sich seitdem nur wenig geändert habe. Dabei müsse nicht nur die Situation in den Textilfabriken unter die Lupe genommen werden. Die gesamte Wertschöpfungskette sei betroffen, angefangen bei den Baumwollfeldern, wo Pestizide eingesetzt und Kinder arbeiten würden, bis hin zur Logistik. Schätzungen zufolge würden allein in Indien etwa 200.000 Kinder unter 14 Jahren in Saatgutfarmen arbeiten. In Nähfabriken in Sri Lanka berichten Arbeiterinnen von 16-Stunden-Schichten. „Weil dort Hungerlöhne gezahlt werden, die nicht zum Überleben reichen, ist ein Zusatzjob nötig, oft in der Prostitution“, berichtete Weinbrenner. Solche Zustände, so machte er deutlich, fänden sich allerdings nicht nur in Asien und Zentralamerika wieder. Auch in europäischen Textilfabriken in Rumänien und Bulgarien seien die Arbeitsbedingungen häufig nicht besser.