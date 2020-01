Bauausschuss in Radevormwald : Tempo 50 auf Krebsöger Brücke irritiert

Bauausschuss in Radevormwald

Radevormwald Im Bauausschuss war dies ein Thema. Ebenso das geplante Ärztehaus in den Wupperorten, das deutlich teurer werden wird.

So mancher Fahrer, der in diesen Tagen die Brücke über die Wupper-Talsperre bei Krebsöge gefahren fährt, hat schon überrascht auf die Bremse getreten. Denn wo üblicherweise mit 100 Stundenkilometern gefahren werden kann, stehen nun zunächst ein Tempo-70-Gebot und dann auf der Brücke selber ein Tempo-50-Gebot.

Bei der BM gab es bereits Nachfragen von Radevormwaldern, die sich fragen, wieso plötzlich die Geschwindigkeitsvorgaben so drastisch gedrosselt wurden. Auch im Bauausschuss am Donnerstag tauchte diese Frage auf: Stimme etwas mit der Brücke nicht? Die Verwaltung musste allerdings die Antwort ad hoc schuldig bleiben. Denn die Straße, die B 229, liegt nicht im Verantwortungsbereich der Kommune, sondern wird durch den Landesbetrieb Straßen.NRW gepflegt.

Zuständigkeit Wenn es Fragen zu Verkehrsangelegenheiten wie Baustellen oder Schildern gibt, wenden sich viele Bürger an die Stadt. Doch für Land- und Bundesstraßen sind die Kommunen nicht zuständig, sondern der Landesbetrieb Straßen.NRW. Mehr Informationen unter www.strassen.nrw.de/de.

Sebastian Bauer, Sprecher der Regionalniederlassung des Landesbetriebes, gab unserer Redaktion nun Auskunft. Die gute Nachricht: Die Krebsöger Brücke ist nicht marode. Der Grund seien Unebenheiten auf der Fahrbahn, mit der Fahrbahndecke stimme offenbar etwas nicht. „Wir werden den Belag prüfen“, kündigt Bauer an. Um ihre Fahrzeuge nicht zu strapazieren, sollten die Bürger also im Moment nicht mit 100 Stundenkilometern über die Brücke fahren – daher das Tempogebot.

Hauptsächlich ging es im Bauausschuss allerdings um den geplanten Umbau des Pfarrheims St. Josef in den Wupperorten. Dort soll eine Arztpraxis entstehen. Ein Teil des Gebäudes wird allerdings weiter von der katholischen Kirchengemeinde genutzt.

Armin Barg, Ratsmitglied für die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG), fragte nach, warum die Kosten um rund 140.000 Euro überplanmäßige Ausgaben gestiegen seien. Bürgermeister Johannes Mans erläuterte, dass sich die Planungen teilweise noch geändert hätten. „Zunächst war angedacht, dass nur das Erdgeschoss genutzt werden sollte, dann gab es allerdings den Wunsch, auch Räume im Kellergeschoss mit einzubeziehen.“ Zudem sei die Fläche für die ärztliche Betreuung von 200 auf 260 Quadratmetern erweitert worden. Auf diese Weise gebe es auch die künftige Option, die Praxis zu erweitern. Und schließlich, so der Bürgermeister, hätten auch die Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung für Mehrkosten gesorgt: „Wir hatten eigentlich gedacht, dass die Türen und Fenster drin bleiben könnten, aber aus Brandschutzgründen ist das nicht möglich.“

Was die Parkmöglichkeiten für die Patienten betrifft, so gibt es laut dem Leiter der Stabsstelle der Verwaltung, Wolfgang Scholl, noch einige Details zu klären: „Ein bis zwei der Garagen möchten die Ärzte gerne selber nutzen.“ Vor dem Gebäude wird es voraussichtlich Parkplätze für behinderte Menschen geben, außerdem muss eine Fläche für Rettungswagen bereitgehalten werden – auch dies müsse durch die Kassenärztliche Vereinigung abgenommen werden. Übrigens könnten die Patienten, wenn die Praxis eröffnet, auch den Parkplatz an der Kirche St. Josef nutzen.