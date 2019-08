Bürgermonitor in Radevormwald : Das Wartehäuschen kommt noch

Grüne An der Haltestelle Grüne können sich derzeit die Wartenden nicht unterstellen.

Ein aufgebrachter BM-Leser hat sich jetzt am Bürgermonitor der Redaktion gemeldet. Er könne überhaupt nicht verstehen, warum es an der Bushaltestelle am Kreisverkehr in Grüne kein Wartehäuschen mehr gebe. „Morgens stehen die Kinder im Regen, was stillschweigend hingenommen wird, das ist doch eine große Sauerei“, findet der Leser.