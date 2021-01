Senioren im Visier : „aktiv55plus“ warnt vor Gaunern mit Corona-Masche

Radevormwald Die Täter nutzen die Verunsicherung von alten Menschen beim Thema Corona aus. Sie bieten zum Beispiel telefonisch oder an der Haustür eine baldige Impfung an. Bedingung sei die Vorauszahlung eines Geldbetrages.

Walter Steinbrech von der Abteilung Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde des OBK, habe in einem Telefonat mit „aktiv55plus“ auf Folgendes hingewiesen: Sollte eine Person an der Tür klingeln und Unterlagen in Vorbereitung der Impfung erbitten, den Verkauf einer Impfung anbieten, das notwendige Einholen einer Unterschrift in Zusammenhang mit der Impfung vorgeben, dann handelt sich stets um eine Gaunerei. Das Ziel ist hier, in die Wohnung zu gelangen und die Menschen zu bestehlen oder betrügerisch an Geld und Wertsachen zu gelangen. Man sollte die Tür geschlossen halten und die Polizei über die Rufnummer 110 um Hilfe zu bitten.