Südstadt in Radevormwald Warnung vor Blei und Nickel im Wasser

Für Sorgen bei den Bewohnern mehrerer Häuser an der Karl-Goerdeler-Straße hat ein Aushang gesorgt. Wie ein Mieter unserer Redaktion mitteilte, war unter anderem am „Schwarzen Brett“ für die Hausnummer Nr. 1 ein Schreiben ausgehängt worden, in dem über eine Belastung des Kaltwasser informiert wurde. Die Hausverwaltung und die Stadtverwaltung seien informiert worden.