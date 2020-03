Wahlkampf in Radevormwald : Wandert der Wahlkampf jetzt ins Netz?

Mit einem Youtube-Video hatten die Sozialdemokraten in Radevormwald die Debatte um den designierten Beigeordneten Christian Klicki aufgegriffen. Links der Fraktionsvorsitzende Dietmar Stark. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Fakten + Hintergründe Wenn durch die aktuelle Virusgefahr das öffentliche Leben lahmgelegt wird, stellt sich die Frage, wie Politiker bei den Wählern um Stimmen werben können. Vor dem Kommunalwahlkampf bereiten sich einige Parteien in Radevormwald bereits vor.

Manche hoffen, dass die Coronavirus-Welle mit den wärmeren Temperaturen abklingen wird, doch Experten sind skeptisch. Für die kommenden Monate wird der Virus SARS CoV-2 das Leben in Deutschland mit prägen – und damit auch den Kommunalwahlkampf in NRW.

In Bayern, wo bereits am kommenden Sonntag in den Städten und Gemeinden abgestimmt wird, mussten manche Kandidaten in Quarantäne ihren Wahlkampf online von zu Hause führen. Was die Frage aufwirft: Wie fit sind die Parteien vor Ort, um auch dann um die Gunst der Wähler werben zu können, wenn das Virus grassiert und Helfer nicht zur Verfügung stehen.

Info Die Abstimmung per Brief wird attraktiv Beispiel Bayern Wegen des Coronavirus haben die Parteien in Bayern ihren Kommunalwahlkampf stark reduziert. Sowohl Wahlpartys als auch der Haustürwahlkampf wurden stark reduziert. Laut der „Augsburger Allgemeinen“ werden die Kabinen in den Wahllokalen möglichst weit voneinander aufgestellt, für Desinfektionsmittel ist gesorgt. Fein raus sind in diesem Fall die Briefwähler, die nicht vor Ort erscheinen müssen.

Wie man auch lokal mit den Mitteln des Internets arbeiten kann, hatte jüngst die SPD in Radevormwald gezeigt. Junge Parteimitglieder haben einen Youtube-Kanal eingerichtet, auf dem unter anderem Interviews zu den Themen Beigeordnetenwahl und Karthausen gezeigt wurden. Die Klickzahlen gingen in die Tausende.

Man sei im Ortsverein sehr zufrieden mit dieser Resonanz, erklärt Dietmar Stark, der Fraktionsvorsitzende der SPD in Radevormwald. Auf diesem Weg werde man weitergehen. „Zudem verfügen wir jetzt über zwei Instagram-Accounts“, erklärt er. Auch die Jusos vor Ort seien nun auf diesem Netzwerk mit einem eigenen Kanal präsent. Die Christdemokraten vor Ort hatten ebenfalls schon vor Wochen angekündigt, ihre Aktivitäten im Netz zu stärken. Eine neue Internetpräsenz wird vorbereitet, und auf der Facebook-Seite der CDU hat Jung-Politiker Dejan Vujinovic ebenfalls schon Videos zu politischen Themen eingestellt. Er ist beauftragt mit der Organisation des kommenden Wahlkampfs und hat auf diesem Gebiet bereits Erfahrung in der Region gesammelt.

„Natürlich macht man sich Gedanken über die aktuelle Situation“, sagt Vujinovic mit Blick auf das Virus. Er geht davon aus, dass größere Parteiversammlungen in nächster Zeit nicht stattfinden werden, wie ja auch der Bundesparteitag der Christdemokraten im April vertagt werden musste.

„Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um online Wahlkampf zu machen“, erklärt der Politiker. Angedacht seien beispielsweise Live-Talk-Clips. Von den rund zehn Minuten langen Videos, wie sie auf dem SPD-Youtube-Kanal zu sehen sind, hält er wenig.

Da es im Internet Stolperfallen gibt, sollen jene Mitglieder, die sich um den Online-Wahlkampf kümmern, noch einmal geschult werden. Das Netz vergisst nichts, und ungeschickte oder missverständliche Bemerkungen machen dank der neuen sozialen Kanäle sofort die Runde mit großer Reichweite.

„Wir haben in der nächsten Woche eine Fraktionssitzung, und über dieses Thema werden wir sicher auch sprechen“, sagt Bernd Bornewasser, Ratsmitglied von Bündnis 90/Grünen. Er räumt ein, dass abgesehen von der Webseite derzeit der Ortsverein wenig online aktiv ist. Der Facebook-Account ruhe derzeit mehr oder weniger. In Aktivismus werde man aber kaum verfallen, meint Bornewasser. „Ich denke, wir werden zeitnah entscheiden, wie wir mit der Situation umgehen.“ Bei der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) in Radevormwald denkt man in diesen Tagen auch schon darüber nach, wie man in Tagen der Pandemie um Wähler für die Kommunalwahl im Herbst wirkt. „Das persönliche Gespräch mit dem Wähler ist schon wichtig“, sagt UWG-Sprecher Armin Barg. Er und seine Mitstreiter hegen die Hoffnung, dass in der heißen Phase des Wahlkampfs vor dem Abstimmungstermin im September das Schlimmste überstanden sein wird. „Wir werden aber unsere vor-österlichen Infostände erst einmal absagen“, kündigt das Ratsmitglied an.

Dennoch werde man sich auch darauf einstellen, Wahlkampf im Netz zu machen. „Ob wir das nun mit Videos machen, sei dahingestellt“, meint Barg. „Aber auf unserer Webseite und auf Facebook werden wir auf jeden Fall aktiv sein.“