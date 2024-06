Bildung in Radevormwald Waldgruppe in Bergerhof feiert Sommerfest

Aufregend war das vergangene Jahr für die damals frisch eingeschulten Erstklässler der Grundschule Bergerhof: Neue Lehrer, neue Mitschüler, ein komplett fremdes Gebäude und ein gänzlich neues System, mit dem sich die Schüler erstmal anfreunden mussten. Für sechs von ihnen ging es allerdings auch nach dem Unterricht aufregend und spannend in der Waldgruppe der OGS weiter. „Wenn ich die Kinder nachmittags abgeholt habe, waren sie immer ganz aufgewühlt und haben sich gefreut“, erzählt Gruppenleiterin Stefanie Hütter. Gemeinsam mit den Kindern ging sie regelmäßig, nach dem Unterricht, einem Mittagessen und den fertigen Hausaufgaben, zum Toben, Lernen, Basteln und Spielen in den Wald oder in den weitläufigen Schulgarten.