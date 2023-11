Schlossmacherplatz in Radevormwald „Waldgeflüster“ öffnet am Samstag neu mit Gastronomie

Anfang des Jahres hatten Julia und Markus den Schritt zu einem eigenen Ladenlokal gewagt. Der Standort war zunächst in der Passage der Schlossmachergalerie gegenüber der Volksbank. Zum Angebot gehören unter anderem Deko-Artikel mit Bezug zu Wald und Wild und auch Kulinarisches. Nun zieht das Geschäft nur wenige Schritte weiter in eine größere Lokalität, und zwar in die Räume an der Schlossmacherstraße 3, wo sich früher die Eisdiele befand. Hier können die Betreiber nun ihren Traum umsetzen, auch gastronomisch tätig zu werden.