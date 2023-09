Schlossmachergalerie in Radevormwald „Waldgeflüster“ erweitert sich mit kleiner Gastronomie

Anfang des Jahres erst hatte das Ehepaar Markus und Julia Thomas unter dem Namen „Waldgeflüster“ ihr Geschäft in der Schlossmachergalerie eröffnet. Dort, direkt gegenüber der Volksbank, werden unter anderem Deko-Artikel und Kulinarisches mit Bezug zu Wald und Wild angeboten. Der neue Laden ist ein voller Erfolg, daher zieht er nur an einen neuen größeren Standort, der allerdings nur wenige Schritte entfernt liegt – in die ehemalige Eisdiele am Schlossmacherplatz.