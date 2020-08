Waldschäden in Radevormwald : Dem Wald am Kollenberg geht es schlecht

Radevormwald Trockene Sommer und der dadurch folgende Befall durch Schädlinge strapazieren die Bäume. Es ist vorgesehen, auf den kahlgeschlagenen Flächen nur kleine Areale als Initialpflanzung wieder mit Forstpflanzen aufzuforsten.

Bernhard Priggel, der für Radevormwald zuständige Förster, macht sich in diesen Tagen Sorgen um die Wälder im Stadtgebiet. Die trockenen Sommer und die dadurch begünstigten Probleme mit Schädlingen sind der Grund. Die Reviere, um die der Mitarbeiter des Landesbetrieb Wald und Forst sich kümmert, haben vergleichbare Folgen zu tragen wie Wald- und Forstflächen in anderen Regionen und Kommunen.

„Leise rieseln die grünen Fichtennadeln auf den Waldboden des Kollenbergs. Dem aufmerksamen Waldbesucher fällt auf, dass hier etwas nicht stimmt“, berichtet Priggel in einer gemeinsamen Presserklärung mit der Stadtverwaltung. Der Fichtenwald am Kollenberg sei ganz und gar nicht in Ordnung. Er leide, wie alle Wälder derzeit, unter großem Wassermangel, der Borkenkäfer bringt im zweiten Schritt die dadurch geschwächten Bäume zum Absterben.

Ausgehend von dieser Situation wird jede Buche oder Eiche des städtischen Waldes am Kollenberg und um das Stadion von einem Fachmann begutachtet. „Darum wurden in den vergangenen Wochen viele Bäume gekennzeichnet“, sagt Regina Hildebrandt von der Bauverwaltung. Das heißt aber nicht, dass all diese gefällt werden müssen, aber sie stehen unter Beobachtung. Niemand möchte einen wertvollen Baum unnötig fällen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist es aber leider notwendig, an den Waldwegen und auch auf dem Gelände des Sportplatzes, einige Bäume zu entnehmen, heißt es in der Presserklärung. Diese Bäume sind nicht nur durch die Trockenheit geschädigt, auch Krankheiten wie Stammfäule oder Besatz mit Brandkrustenpilz oder anderen Schädlingen wie Borkenkäfer lassen manchen Baum zur Gefahr werden. Forstamt und Stadtverwaltung veranlassen die notwendigen Arbeiten nicht voreilig. Es werden nur Bäume entnommen, wenn ein Handeln aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht dringend geboten ist. Der Wald wird sich regenerieren, durch „Naturverjüngung“ und durch gezielte Pflanzungen.