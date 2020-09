Kommunalwahl in Radevormwald : Wahlparty im Bürgerhaus fällt wegen Corona aus

Radevormwald Die oberbergischen Kommunen und die Kreisverwaltung haben sich darauf geeinigt, keine Ergebnisse bei zentralen Wahlveranstaltungen zu verkünden. Die Entwicklungen können jedoch online verfolgt werden.

Bei dieser Kommunalwahl ist wegen der Corona-Pandemie vieles anders. Und so wird auch die gewohnte „Wahlparty“ im Radevormwalder Bürgerhaus am Sonntag, 13. September, nicht stattfinden. Dies sei in Absprache mit den Vertretern der anderen zwölf Kommunen des Oberbergischen Kreises und der Kreisverwaltung so abgesprochen worden, teilte Wolfgang Scholl, Leiter der Stabsstelle im Rathaus, am Dienstag mit. Bei dieser Veranstaltung im Bürgerhaus wurden üblicherweise die aktuellen Ergebnisse bekanntgegeben.

Die Organisation der Wahl in den einzelnen Stimmlokalen ist mittlerweile so gut wie gesichert, erklärt Heike Ueberall auf Anfrage unserer Redaktion. Die Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderung (WfG) ist ebenfalls in die Vorbereitung der Wahl eingebunden worden. „Für den 13. September fehlen nur noch wenige Personen“, erklärt sie. Froh wäre Ueberall allerdings, wenn sich noch Personen melden würden, die bereit wären, bei einer eventuellen Stichwahl am 27. September als Wahlhelferin bzw. -helfer mitzumachen. Melden können sich Interessenten bei Heike Ueberall telefonisch unter ☏ 02195 / 68922-13 oder per E-Mail an ueberall@­wfg-radevormwald.de.