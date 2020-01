Kommunalwahl in Radevormwald : Stadt unter Druck – Wahlkreise brauchen einen neuen Zuschnitt

Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, wird es in Rade neue Wahlkreis-Zuschnitte geben. Foto: dpa/Uwe Anspach

Radevormwald Wegen der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zur Stichwahl ist die Rader Stadtverwaltung nun unter Druck, den Zuschnitt der Wahlkreise zu verändern.

Nun jedoch müssen Amtsleiter Jochen Knorz und sein Team mit der Arbeit von vorne anfangen. Der Grund ist das Urteil des Verfassungsgerichtshofes in Münster vom 20. Dezember, dass die Stichwahl für Bürgermeister bei den Kommunalwahlen in NRW nicht abgeschafft werden darf. Die Landesfraktionen von SPD und Grünen hatten damit einen Erfolg vor Gericht gegen die Änderungen der schwarz-gelben Landesregierung im Kommunalwahlrecht erzielt.

Und dies hat konkrete Folgen für die Zuschnitte der Wahlbezirke. Diese müssen nämlich, was die Stimmenzahl angeht, gleich groß sein, um Verzerrungen bei den Ergebnissen zu vermeiden. Bislang galt eine pauschale Obergrenze von 25 Prozent an erlaubter Abweichung, nun sind es nur noch 15 Prozent.

„In dünn besiedelten Bereichen kann so ein Zuschnitt erhebliche Auswirkungen haben“, sagt der Amtsleiter. Bei der Neuordnung müssen nicht nur deutsche Staatsangehörige und Bürger der EU, sondern auch die Einwohner unter 16 Jahren zahlenmäßig berücksichtigt werden. Die Zeit sitzt den Mitarbeitern der Stadt im Nacken, denn landesweit müssen bis zum 29. Februar alle Wahlkreis-Zuschnitte geändert sein. Auf kommunaler Ebene heißt dies, dass die Ergebnisse noch früher vorliegen müssen, damit in NRW zum genannten Datum wirklich alles in trockenen Tüchern ist für die Kommunalwahl am 13. September.