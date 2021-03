Radevormwalder findet manipuliertes Luftgewehr im Sperrmüll : Sperrmüll-Waffenfund bringt Familienvater vor Gericht

Radevormwald Ein 36-jähriger Radevormwalder ist vor dem Amtsgericht Wipperfürth zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ihm wurde ein Fund zum Verhängnis, den er im Sperrmüll in der Südstadt gemacht hatte.

Eine Geldstrafe von 300 Euro und die Kosten des Strafverfahrens muss ein 36-jähriger Radevormwalder demnächst abstottern. Der arbeitslose Familienvater war im Besitz eines manipulierten Luftgewehrs, das von der Polizei eingezogen wurde. „Ich habe das Ding in der Südstadt im Sperrmüll gefunden und mit in meine Wohnung genommen, aber nichts daran verändert“, erklärte der Angeklagte dem Richter am Wipperfürther Amtsgericht. Er hätte den Beamten die unbenutzte und in einer Schublade aufbewahrte Waffe direkt ausgehändigt, als diese vor seiner Tür gestanden hatten. Wie die Polizei von dem Waffenbesitz erfahren hatte, wurde in der Verhandlung nicht preisgegeben.