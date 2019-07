Ratsarbeit in Radevormwald : UWG-Fraktion hält neue Ratsregeln für überflüssig

Radevormwald Für die Unabhängige Wählergemeinschaft ist der Vorstoß der großen Parteien ein Versuch, die kleineren Fraktionen bei der Ratsarbeit zu behindern.

(s-g) Die Fraktion der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft (UWG) kritisiert scharf den geplanten Antrag von CDU und SPD zur Änderung der Geschäftsordnung im Rat. In der heutigen Sitzung soll darüber abgestimmt werden. Die beiden großen Fraktionen wollen damit die Ratsarbeit straffen und effizienter machen. In den Augen der UWG ist das ein vorgeschobenes Argument: „Die Debatte im Stadtrat soll so eingeschränkt werden, dass Entscheidungen, die die GroKo in stiller Gemeinschaft treffen will bzw. schon getroffen hat, nicht intensiv diskutiert werden können“, heißt es in einer Pressemitteilung der UWG, die gestern veröffentlicht wurde.