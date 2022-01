Politik in Radevormwald : Weiter Zuspruch für Petition gegen Impfgegner-Demos

Radevormwald CDU-Fraktionschef Dejan Vujinovic unterstützt die Aktion und will bei seinen Parteifreunden dafür werben. Auch die UWG ruft die Bürger auf, die „Gummersbacher Erklärung“ zu unterzeichnen.

Die „Gummersbacher Erklärung für Demokratie und Zusammenhalt“ erhält weiteren Zuspruch aus Radevormwald. Ratsherr Dejan Vujinovic erklärt gegenüber unserer Zeitung: „Als CDU-Fraktionsvorsitzender unterstütze ich die Petition und werde sie auch unterschreiben.“ In der kommenden Sitzung des Fraktionsvorstandes und der Fraktion werde er zudem dafür werben, dass viele Fraktionsmitglieder sich beteiligten. „Gerade in einer so schwierigen Phase der Pandemie benötigen wir mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, einen Zusammenhalt der Demokraten in unserem Land und weniger spalterische Aktionen gewissen Gruppen.“