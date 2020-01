Verkehrsausschuss in Radevormwald : Vorwurf der Eltern: Abo für das Schülerticket ist nicht nutzbar

Radevormwald Es geht um den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) und um die Schülerbeförderung der Linie 339. Der Rat hatte den Schülerspezialverkehr neu geordnet und 170 Schüler in den ÖPNV überführt. Die OVAG hatte daraufhin mitgeteilt, dass alle überführten Schüler ein Schülerticket dazubuchen müssen.

„Diese Nutzung ist aber nur sehr eingeschränkt bis gar nicht möglich“, moniert Schoppe. Der letzte Bus der 339 fahre als Linientaxi um 16.40 Uhr Richtung Rade, um 16.31 Uhr kommt der letzte Bus aus Rade in Schlagbaum an. Am Wochenende fährt kein Bus. In den Ferien hätten die Schüler nur zweimal pro Tag um 14.15 Uhr und 16.40 Uhr die Möglichkeit, in Richtung Rade zu fahren oder wieder zurück. So sei es nicht möglich, die 17-Uhr-Vorstellung im Kino zu besuchen, an Aktivitäten im Sportverein teilzunehmen, die Jugendräume der Stadt und freien Träger zu besuchen, das Schwimmbad in den Ferien zu nutzen oder generell am öffentlichen Leben teilzunehmen. „Der Fahrplan der OVAG geht also komplett an den Lebenswirklichkeiten der Schüler vorbei, eine Teilhabe ist ohne die Hilfe der Eltern mit ihren privaten Pkw faktisch ausgeschlossen“, schreibt Schoppe.