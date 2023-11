Radevormwalder Geschichte Das war die „Schlacht bei Remlingrade“

Am 17. Mai 1848 erreichte die deutsche Revolution Remlingrade – und holte sich dort direkt eine blutige Nase. Die „Schlacht bei Remlingrade“ ist in die bergische Geschichte eingegangen, obwohl der Begriff „Schlacht“ etwas hoch gegriffen ist. Denn zum Glück gab es keine Toten. Patriotische Freiheitskämpfer aus Elberfeld versuchten, vor den preußischen Truppen zu fliehen. Sie wollten sich nach Hückeswagen durchschlagen. Doch die bergische Landbevölkerung hatte für die Aufständischen nichts übrig, hielt sie für Lumpenpack. Und so kam es in der Nähe von Remlingrade zum dramatischen „Showdown“. Wie sich das zutrug, berichtet am Donnerstag, 16. November, 18.30 bis 20.45 Uhr, Stadtarchivarin Iris Metzler bei einem Vortrag im Mehrzweckraum des Bürgerhauses.