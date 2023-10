Geschichtsverein in Radevormwald Geheimnisvolle Grabstätten in den Wupperorten

Da ist bedauerlicherweise etwas durcheinander geraten: Der Bergische Geschichtsverein in Radevormwald lädt, wie wir berichteten, zwar für Freitag, 20. Oktober, interessierte Zuhörer um 18 Uhr zu einem Vortrag ein, doch dabei geht es (noch nicht) um das Krisenjahr 1923 in Radevormwald, sondern um Gräber auf den Friedhöfen in Dahlerau und Remlingrade.