Bergischer Geschichtsverein in Radevormwald Als die Bomben auf Radevormwald fielen

Im April 1942 wurden dann in einer Nacht 500 bis 600 Stabbrandbomben über den Fabriken Pokorny und Wülfing abgeworfen. Doch offenbar wegen der starken Windentwicklung wurden die Bomben vom Ziel weggetrieben und richteten keine Schäden an. Der wohl schwerste Angriff fand am 6. August 1942 statt, als sieben schwere Bomben an der Bahnstraße und der Siepenstraße schwere Beschädigungen an der SA-Siedlung und der Bahngleise verursachten.