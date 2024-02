Vortrag in Radevormwald „Sie müssen wissen, was ihre Kinder im Netz machen“

Eltern sollten sich klar machen, dass die Internet-Helden ihrer Kinder an der Lebenswelt der Erwachsenen oft völlig vorbeigehen. Bündgen stellt einige erfolgreiche Youtub-Stars vor – von den anwesenden Eltern erkannte praktisch niemand diese Personen. Deren Klickzahlen, etwa die eines Gamer-Promis, gehen jedoch in die Milliarden. „Faktisch ist es so, dass Sie in der Regel keinerlei Berührungspunkte mit dem haben, was Ihre Kinder im Netz machen“, fasste Bündgen zusammen. Doch es gebe große Gefahren in den sogenannten sozialen Netzwerken: „Nicht umsonst gilt gerade Instagram als toxischstes Netzwerk überhaupt“, sagte der Referent. Und formulierte drastisch: „„Sie müssen sich heute, verdammt noch mal, damit auskennen, was Ihre Kinder da machen.“