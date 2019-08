SPD Radevormwald : Diskussion zum Wohnen in Rade

Diskussion zum Wohnen in Rade

Beim „NRW.Gespräch“ im April zum Thema „Wohnen in Radevormwald“ (v.l.): Dietmar Stark, Johannes Mans, Landtagsabgeordneter Sven Wolf und Dr. Dieter Jeschke, Pfarrer der reformierten Gemeinde. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die SPD lädt interessierte Bürger ein zu einer Veranstaltung mit Experten.

Unter dem Thema „Wohnen in Radevormwald – Wohnen. Bezahlbar. Und attraktiv“ steht eine Informations- und Diskussionsveranstaltung, zu der die SPD für Donnerstag, 12. September, 19 Uhr, ins Foyer des Bürgerhauses am Schlossmacherplatz einlädt.

Bereits am 8. April fand zu dem Thema ein „NRW-Gespräch“ in der Bergstadt statt – als erster Austausch zur Wohnsituation in Radevormwald. Die dort gesammelten Einschätzungen, Anregungen und Ideen waren wiederum Grundlage für eine ganztägige Fachklausur der SPD-Ratsfraktion.