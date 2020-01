Polizeipräsenz in Radevormwald : Vorstoß für eigene Polizeiwache in Rade bekommt Unterstützung

Vorstoß für eigene Polizeiwache in Rade bekommt Unterstützung

Polizeipräsenz in Radevormwald

Der Radevormwalder Bezirksdienst hat in der Kaiserstraße seine Büroräume und ist dort nur tagsüber erreichbar. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Der Wermelskirchener Ratsherr Andreas Müßener schreibt an Bürgermeister Johannes Mans und sieht Parallelen zu einer aktuellen Petition in der eigenen Stadt.

Der Vorstoß von Bürgermeister Johannes Mans für eine dauerhaft besetzte Polizeiwache in Rade hat auch in Wermelskirchen Aufmerksamkeit erregt. Mans hatte gegenüber unserer Redaktion zum Jahreswechsel bekräftigt, dass für eine Stadt in der Größenordnung von Radevormwald eine solche Wache angemessen sei.