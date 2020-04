Corona-Krise in Radevormwald : Zwischen Unsicherheit und leiser Hoffnung

Sven Schreiber bei der „Night on Bike“ im vergangenen Jahr. Der Veranstalter des überregional bekannten Radsport-Ereignisses hofft, dass der Termin im Juli trotz des Coronavirus klappt. Falls nicht, meint er, müsse man über eine Verschiebung in den Herbst nachdenken. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Einzelhandel, Schule, Kulturvereine und Eventveranstalter äußern sich zu den geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundeskanzlerin haben am Mittwoch entschieden: Es wird erste Lockerungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus geben. Das bedeutet unter anderem, dass ab Montag in NRW wieder Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern öffnen dürfen.

Herrscht nun Erleichterung bei den Einzelhändlern in Radevormwald? „Es ist natürlich positiv“, sagt Marcus Strunk, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. „Aber von Erleichterung würde ich vorerst nicht sprechen.“ Es müsse sich in der kommenden Woche zeigen, wie sich die Kunden in der aktuellen Situation verhalten. „Bei vielen wird der Euro in diesen Zeiten nicht so locker sein“, vermutet Strunk. Auch sei es ja nicht so, als könne man einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Beschränkungen wie die Einhaltung des Mindestabstandes müssten weiterhin eingehalten werden. Er selber, erklärt der Optiker, werde seinen Betrieb ab Montag noch nicht mit der vollen Belegschaft, aber zumindest mit annähernd gewohnten Geschäftszeiten wieder öffnen.

Info Soforthilfe-Anträge können gestellt werden Unterstützung Die Landesregierung teilt mit, dass ab Freitag, 17. April, wieder die Anträge zur NRW-Soforthilfe gestellt werden können. Damit sollen Kleinunternehmer, Freiberufler und Soloselbstständige schnell an die finanzielle Unterstützung kommen. Die korrekte Antragsseite kann ausschließlich über https://soforthilfe-corona.nrw.de aufgerufen werden. Auch die Auszahlung bereits bewilligter Anträge werde voraussichtlich Ende der Woche wiederaufgenommen. Nachdem Betrüger Daten abgegriffen hatten, hatte die Landesregierung Ende vergangener Woche vorübergehend Auszahlung und Antragstellung gestoppt.

Unklarheit herrscht noch bei einigen Schulen vor Ort. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hatte am Donnerstag erklärt: „Ab dem 23. April sollen die ersten Schüler zur Vorbereitung auf Abschlüsse in weiterführende Schulen gehen können.“ Auf der Internetseite der Sekundarschule Radevormwald teilte deren Leiterin Sandra Pahl mit, man habe derzeit noch keine genaueren Informationen über das Prozedere und bitte die Eltern daher, regelmäßig auf die Webseite zu schauen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Matthias Fischbach-Städing, Leiter des Theodor-Heuss-Gymnasiums, teilte auf der Homepage der Schule mit, dass es für die Abiturientinnen und Abiturienten „prüfungsbereitende Maßnahmen und Unterricht“ geben werde. Für weitere Informationen verweist der Schulleiter auf die Schul-Cloud.

Verhalten optimistisch nimmt Michael Teckentrup, der Vorsitzende des Kulturkreises Radevormwald, die Neuigkeiten auf. Noch seien die Details ja nicht geklärt, aber „ich finde es positiv, dass man sich auf einen Konsens geeinigt hat“. Nun müsse man sich in Geduld fassen, bis die einzelnen Vorschriften vorlägen. „Wir stehen in Kontakt mit dem Rheinischen und dem Westfälischen Landestheater“, sagt Teckentrup. Die Gastspiele der beiden Bühnen bilden das Grundgerüst für das Programm des Kulturkreises im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz. Die Theater müssten sich natürlich auch auf die aktuelle Situation einstellen. „Die Theaterferien sind vorgezogen worden“, berichtet Teckentrup. Ein Probenbetrieb wie gewohnt sei vielfach nicht möglich. „Realistisch betrachtet“, meint der Vorsitzende, „muss man davon ausgehen, dass es erst nach den Sommerferien mit dem Kulturbetrieb wieder richtig los geht.“