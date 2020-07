Wupper-Talsperre in Radevormwald : Vorsicht vor Blaualgen in Talsperren

Vorsicht vor Blaualgen in Talsperren

Wupper-Talsperre in Radevormwald

Blaualgen können sich an der Wasseroberfläche ansammeln. Foto: Wupperverband

Kein schöner Anblick: Blaualgen auf der Wasseroberfläche. Derzeit ist das Wetter noch günstig, um diese Form der Algen zu vermeiden.Aber Gesundheitsämter und Wupperverband haben die Wasserqualität ständig im Blick und geben bereits jetzt vorsorglich Hinweis für Verhaltensregeln für Talsperren, denn hohe Temperaturen und viel Sonne sind ideale Bedingungen für das Wachstum von Algen. Daher könnten sich in den Talsperren wieder Blaualgen in unerwünschtem Ausmaß entwickeln.

„Blaualgen kommen natürlicherweise im Gewässer vor. Bei Massenentwicklungen führen sie jedoch zu Problemen. Blaualgen sind Bakterien (Cyanobakterien), die das Wasser blaugrün (cyan) färben und sich auf der Gewässeroberfläche ansammeln können“, heißt es in einer Pressemitteilung des Wupperverbandes. Zurzeit gebe es keine Beeinträchtigung durch Blaualgen, das Baden in den Gewässern des Wupperverbandes (Wupper-, Bever-, Lingese- und Brucher-Talsperre) ist an den offiziellen Badestellen uneingeschränkt möglich. Die regelmäßigen Untersuchungen der Gesundheitsämter zeigen laut Wupperverband eine sehr gute Wasserqualität.