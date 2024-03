Kindergarten in Radevormwald Vorschulkinder erforschen die Fuchs-Apotheke

neun Vorschulkinder und zwei Erzieherinnen auf den Weg Richtung Apotheke“, berichtet Marica Heits. Unterwegs setzten sie sich mit den unterschiedlichsten Fragen und Begrifflichkeiten auseinander: Was ist eine Apotheke und was kann man dort kaufen? Was ist ein Medikament? Dabei zeigte sich, dass einige Kinder bereits mit ihren Eltern in einer Apotheke waren und schon einiges darüber wussten, wie es dort zugeht. Dennoch freuten sich die Kinder darauf zu erfahren, wie in einer Apotheke gearbeitet wird und was man dort alles entdecken kann.