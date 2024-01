Karneval in Radevormwald Radevormwalder Jecken rüsten sich für den Zug

Die Vorbereitungen für den Karnevalszug in Radevormwald am Samstag vor Rosenmontag laufen. Wie Daniel Rupp, der Leiter des Ordnungsamtes, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, sind am Mittwoch dieser Woche die Anträge der Organisatoren bei der Stadt eingetroffen. „Wir prüfen jetzt, ob es Änderungen im Ablauf gibt“, erklärt er. Doch so wie es ausschaue, werde der Zug so stattfinden, wie man es aus den vergangenen Jahren gewohnt sei. „Neue Regelungen vom Gesetzgeber zu Großveranstaltungen liegen auch nicht vor.“