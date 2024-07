Sicherheit in Radevormwald Nicht panisch werden, aber den Ernstfall durchdenken

Sich jeden Tag mit möglichen Katastrophen zu beschäftigen, ist sicher nicht jedermanns Sache. Für Jochen Knorz ist es sein Job – der langjährige Ordnungsamtsleiter hat nun die Stabsstelle für Katastrophenschutz bei der Stadt Radevormwald inne. Vor 15 Jahren hätte mancher vielleicht gefragt, ob so ein Amt nötig sei. Naturkatastrophen und politische Krisen schienen weit weg zu sein. Diese Zeiten sind leider vorbei. Extreme Wetterereignisse werden häufiger. In manchen Jahren fällt so wenig Regen, dass die Talsperren trocken zu fallen drohen. Nur ein Jahr später regnet es so stark, dass Hochwasserwellen durchs Wuppertal rasen. Die Energieversorgung wurde durch den Ukrainekrieg vorübergehend gefährdet und Cyberangriffe legen inzwischen auch die Stadtverwaltung von nebenan monatelang fast still. Und angesichts der immer schärferen Töne zwischen Russland, China und dem Westen rückt auch das Thema Zivilschutz wieder in den Fokus – willkommen zurück in den 1980er Jahren.