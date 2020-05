Historisches Bauwerk in Radevormwald : Als das Gartenhaus auf Wanderschaft ging

Das Rokoko-Gartenhaus steht heute an der Telegrafenstraße im Parc de Châteaubriant. Foto: Hertgen/Hertgen (Archiv)

Radevormwald 35 Jahre ist es her, da wurde das Wahrzeichen der Stadt von der Gartenstraße in den Parc de Châteaubriant versetzt. Schauspieler Fritz Eckhardt unterstützte den Umbau mit einem Aufruf.

Das Rokoko-Gartenhaus, das heute im Parc de Châteaubriant steht, gilt als das älteste erhaltene Gebäude von Radevormwald. Es wurde 1772 gebaut und überstand 30 Jahre später den großen Stadtbrand vom 28. August 1802, weil es sich außerhalb der Stadtmauern befand.

Jüngere Einwohner der Stadt werden vielleicht gar nicht wissen, dass das Gartenhaus ursprünglich an einem ganz anderen Ort stand und vor gar nicht so langer Zeit erst an seinem jetzigen Platz im Park wieder aufgebaut wurde – vor 35 Jahren. Initiiert wurde diese aufwendige Aktion durch den Heimat- und Verkehrsverein (HVV). Heinz-Hermann Becker war damals der Vorsitzende und erinnert sich: „An dem alten Standort war es schwer, das Haus zu unterhalten. Also schlugen wir vor, es zu versetzen, und die Grundstückseigentümer waren einverstanden.“

Früher stand das Rokoko-Gartenhaus auf einer Flächen an der heutigen Gartenstraße. Foto: Stadtarchiv Foto: Stadtarchiv Radevormwald

Info Ein Meisterwerk des Bergischen Barocks Stilart Das Gartenhaus im Parc de Châteaubriant gilt als besonders schönes Beispiel für den Bergischen Barock bzw. Rokoko. Dieser Stil setzte sich im Herzogtum Berg besonders während der Regierungszeit des Herzogs Karl Theodor im 18. Jahrhundert in der Region durch und bekam durch Baumaterialien wie den Dachschiefer eine besondere Prägung. Später wurde dieser Stil, der inzwischen als typisch bergisch empfunden wurde, als so genannter „neubergischer Stil“ wieder aufgegriffen. Ein schönes Beispiel dafür ist etwa das alte Rathaus in Remscheid-Lüttringhausen.

Zwar ist der Rokoko-Pavillon kein riesiges Bauwerk, doch die Verwirklichung dieser Pläne war keineswegs einfach. Am Ende erwies sich das ganze Projekt als deutlich kostspieliger als erwartet. „Die Sparkasse hat uns zum Glück unterstützt, sie hat insgesamt 130.000 Mark dafür gegeben“, erklärt Becker. „Ich weiß nicht, ob so etwas heute noch möglich wäre.“

Schauspieler Fritz Eckhardt unterstützte den Umbau des Gartenhauses mit ein paar freundlichen Worten. Foto: Stadtarchiv Radevormwald

Außerdem spendeten viele Radevormwalder Bürger für dieses Vorhaben, schließlich gilt das Gartenhaus als das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Sogar Prominente wurde von den Organisatoren kontaktiert und riefen zu Spenden auf. Das Stadtarchiv Radevormwald besitzt unter anderem eine signierte Fotografie von Fritz Eckhardt, dem österreichen Schauspieler, der vielen noch als Oberinspektor Viktor Marek aus dem „Tatort“ oder aus der Serie „Hotel Sacher – Portier“ bekannt sein dürfte. „Leb’ nicht in Saus und Braus, gib’ was fürs Gartenhaus“, lautete Eckhardts Appell. Und dem kamen auch viele Radevormwalder nach.

Zu den Ideen, wie man an Spenden für das Projekt kommen konnte, gehörte auch der Verkauf von Original-Dachschiefern des Gartenhauses. „Die wurden beschriftet und dann beispielsweise auf Weihnachtsmärkten verkauft“, erinnert sich Heinz-Hermann Becker.

Wie man sieht: Nicht jedes einzelne Stück des Gebäudes wurde am neuen Standort original wieder eingebaut, manches wurde erneuert. „Anders wäre es nicht gegangen“, erinnert sich der heutige Ehrenvorsitzende des HVV – und ärgert sich im Nachhinein immer noch über eine Forderung der damaligen Konservatorin: „Sie verlangte, dass wir original 200 Jahre alte Fenster einsetzen sollten. Das war aber einfach nicht zu machen.“ Außer solchen Querschüssen sei von der Behörde leider keine Unterstützung gekommen. Am Ende setzten die Radevormwalder ihren Kopf durch, es wurde neue Fenster eingesetzt.

Die politischen Parteien im damaligen Radevormwalder Stadtrat hätten alle hinter den Plänen gestanden, berichtet Becker. „Allerdings legten sie Wert darauf, dass heimische Handwerker an den Arbeiten beteiligt werden.“ Manche der Unternehmen hätten allerdings kein Geld für diese Arbeit verlangt – für sie war es Ehrensache mitzumachen. Dankbar erwähnt Heinz-Hermann Becker auch den damaligen Architekten, Waldermar Specht. Auch dieser habe für Gotteslohn gearbeitet, wie es so schön heißt, damit die Kosten, die am Ende dennoch 230.000 Euro beliefen, nicht noch weiter stiegen.

Die Spendenaktion hatte der Heimat- und Verkehrsverein bereits im Jahr 1982 gestartet, konkret wurden die Arbeiten dann im Jahr 1984, als die Stadt das Gartenhaus erwarb. Im März 1985 wurde das Fundament am jetzigen Standort an der Telegrafenstraße gelegt. Abgeschlossen wurden die Arbeiten allerdings erst im Jahre darauf, eingeweiht wurde das Rokoko-Schmuckstück dann am 7. Dezember 1986.