Theodor-Heuss-Gymnasium Radevormwald : Von Sevilla ins Bergische Land

Rosario Garcia (28) aus Spanien ist Fremdsprachenassistentin am Theodor-Heuss-Gymnasium. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die neue Fremdsprachenassistentin des THG heißt Rosario Garcia. Die 28-Jährige freut sich auf ihre Arbeit in Radevormwald. Die Landschaft im Bergischen hat es ihr besonders angetan.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Rosario Garcia kommt aus Spanien und ist in diesem Herbst ins Bergische Land gezogen, um als Fremdsprachenassistentin am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) zu arbeiten. Der 28-Jährigen gefällt ihr neues Zuhause gut. „Ich finde die Landschaft hier sehr schön, besonders im Herbst. Ich genieße die Landschaft, wenn ich morgens nach Radevormwald fahre“, sagt die Spanierin, die mit dem Bus von Wuppertal zu ihrem neuen Arbeitsplatz fährt. Sie hat sich dazu entschieden, in Wuppertal zu leben. „In der Stadt kann man viel erleben und Menschen kennenlernen, weil es eine Großstadt ist. Radevormwald ist sehr ruhig und familiär.“

In ihrer Heimat hat Rosario Garcia Germanistik studiert und nach ihrem Bachelor-Abschluss mit ihrem Master in Pädagogik begonnen. Die deutsche Sprache hat sie früh begeistert. „Ich kann mir gut vorstellen, als Spanischlehrerin in Deutschland zu arbeiten. Wie ich an einer deutschen Schule zurecht komme, kann ich am THG erfahren.“

Info Berühmt für ihre gotische Kathedrale Andalusien Sevilla ist die Hauptstadt der Region Andalusien im Süden Spaniens. In Sevilla leben etwa 1,95 Millionen Menschen auf einer Fläche von 140 Quadratkilometern. Flamenco Die Stadt gilt als Hochburg für den Flamenco und ist unter anderem für ihre gotische Kathedrale berühmt, die das Grabmal von Christoph Kolumbus beherbergt. Studium Die Fremdsprachenassistentin Rosario Garcia, die jetzt am Theodor-Heuss-Gymnasium in Rade arbeitet, hat in Sevilla Germanistik und Pädagogik studiert.

Am Radevormwalder Gymnasium unterrichtet Annika Klassen Spanisch. Sie wird in diesem Schuljahr von Rosario Garcia unterstützt. „Ich bereite für den Unterricht einige Aktionen vor und spreche Spanisch mit den Schülern. Die waren von Anfang an sehr nett zu mir und machen gut mit.“ Für die Fremdsprachenassistentin, die das THG in einem internationalen Netzwerk gefunden hat, ist der Umzug nach Deutschland ein wichtiger Schritt für ihre beruflichen, aber auch für ihre private Entwicklung. Die deutsche Kultur und Sprache zu ihrem Alltag zu machen, das gefällt ihr. „Ich mag Deutschland sehr gerne und fühle mich hier wohl. Wenn es klappt, bleibe ich zwei Jahre oder noch länger. In dieser Zeit kann ich mein Deutsch bestimmt sehr verbessern.“

Die anhaltende Corona-Pandemie hat die junge Frau nicht davon abgehalten umzuziehen. Der bürokratische Aufwand war überschaubar, und die Maskenpflicht in Schulen hält sie für richtig. Mit dem Gedanken an Weihnachten wächst ihr Heimweh allerdings. „Ich vermisse meine Familie und natürlich auch meine Heimat, aber es geht mir gut. Wenn ich an Weihnachten nicht nach Hause reisen kann, ist das schwer“, sagt sie.

Glücklich ist sie darüber, dass sie in Nordrhein-Westfalen nicht die einzige Fremdsprachenassistentin aus Sevilla ist. Eine spanische Freundin arbeitet in Bochum. Mit ihr steht sie in Kontakt. „Wenn wir für Weihnachten nicht nach Spanien können, werden wir als Familie in Deutschland zusammen spanisches Weihnachten feiern.“ Rosario Garcia ist dankbar, dass sie im Bergischen Land schnell Anschluss gefunden hat und sich auch gut mit dem Kollegium des THG versteht. „Alle sind hier freundlich und hilfsbereit. Ich finde es schön, dass ich mich in den Unterricht einbringen kann.“