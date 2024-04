IG Bismarck Zweiräder Radevormwald Volksradfahren für die ganze Familie

Radevormwald · Die IG Bismarck Zweiräder plant in Kooperation mit der Stadt und vielen Sponsoren für Sonntag, 26. Mai, das nächste Volksradfahren ab den Sporthallen am Schulzentrum an der Hermannstraße. Bei einer Verlosung winken wertvolle Preise.

29.04.2024 , 16:09 Uhr

Freuen sich aufs nächste Volksradfahren am Sonntag, 26. Mai (v.l.): Hartmut Behrensmeier, Michael Otto, Tanja Sonnenschein, Axel Klugmann (Volksbank Oberberg) und Sven Schreiber. Foto: Joachim Rüttgen