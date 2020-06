VHS in Radevormwald : Volkshochschule beendet Frühjahrssemester vorzeitig

Radevormwald Betroffen sind auch die Kurse in Radevormwald.

Die Volkshochschule (VHS) Oberberg beendet das Frühjahrssemester 2020 vorzeitig. Das ursprüngliche Semesterende wäre am 2. Juni gewesen. Betroffen ist, mit wenigen Ausnahmen, der Bereich der allgemeinen Weiterbildung. Das gilt auch für die Kurse, die in Radevormwald stattfinden. Pflichtkurse, wie die Schulabschlüsse, die Integrationskurse und Prüfungskurse der beruflichen Bildung, sind die Ausnahme und werden in voller Stundenzahl zu Ende geführt. „Die Orientierungs- und Integrationskurse laufen wieder an und gehen bis weit in die Sommerferien. Ich bin dankbar, dass unsere Dozenten diese Umplanung unterstützen“, sagt Renée Scheer, Leiterin der VHS Oberberg. Von diesen Kursen werden so viele wie möglich als Präsenzkurse stattfinden.