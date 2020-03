Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Volksbank will neue Wege gehen

Radevormwald Das Kreditinstitut in der Region hat eine neue Kommunikationskampagne gestartet.

„Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei“ – unter diesem Motto startet die neue Kommunikationskampagne der Volksbanken Raiffeisenbanken deutschlandweit. Mit dabei ist auch die Volksbank Oberberg, die sich in ihrem 150. Jahr kommunikativ noch stärker als die genossenschaftliche „Bank der Oberberger“ und damit als enger Partner der Region positioniert. Das teilte das Kreditinstitut, das auch in Radevormwald am Schlossmacherplatz mit einer Niederlassung vertreten ist, mit. Der neue Auftritt greift aktuell gesellschaftlich relevante Themen und die deutlich erkennbare Renaissance von Werten in der Bevölkerung auf und unterstreicht, dass diese schon seit ihrer Gründung zum Wertekanon der Volksbanken Raiffeisenbanken gehören.