Museen in Radevormwald : Das Museums-Kleeblatt lädt wieder ein

Im Garten des Asiatischen Museums (v.l.): Gerd Neumann, Li Hardt, Hartmut Behrensmeier, Ursula Mahler, Heike Ueberall, Karola Johnen, Dieter Ickler und Johannes Mans. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Am 17. August stehen die vier Museen in der Stadt für Besucher offen: das Heimatmuseum, die IG Bismarck, das Museum für Asiatische Kunst und das Wülfingmuseum. Die Besucher erwartet auch einige Überraschungen.

Li Hardt freut sich schon jetzt auf den Abend des 17. August. Dann werden rund um den Teich auf dem Gelände des Museums für Asiatische Kunst 200 Kerzen entzündet – ein zauberhaftes Erlebnis in der Dämmerung. „Die Gäste bei der Nacht der Museen wissen, dass sie vor 20.30 Uhr da sein sollten“, sagt Li Hardt, die gemeinsam mit Ehemann Peter das außergewöhnliche Museum in der Rader Ortschaft Sieplenbusch aufgebaut hat.

Doch nicht nur die Ausstellung asiatischer Kunst soll die Besucher am 17. August nach Radevormwald locken. Erneut ziehen alle vier Museen der Stadt an einem Strang und bieten eine Tour durch die Heimatgeschichte, durch die Industrie- und Technikgeschichte der Region und den Blick darüber hinaus in die Welt asiatischer Kunst und Philosophie. Beteiligt sind das Heimatmuseum, das Wülfingmuseum, das Museum für Asiatische Kunst und die Ausstellung der Interessengemeinschaft Bismarck in der Schlossmachergalerie.

Eine alte Schuleinrichtung ist im Radevormwalder Heimatmuseum zu sehen – und noch viele andere Zeugnisse aus alter Zeit. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Info Beginn ist jeweils 19 Uhr, Ende um Mitternacht Termin Die Nacht der Museen in Rade findet statt am Samstag, 17. August, von 19 bis 24 Uhr. Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße 8, Eintritt frei. Interessengemeinschaft Bismarck, Ausstellung in der Schlossmachergalerie, Eintritt frei. Museum für Asiatische Kunst, Sieplenbusch 1, Eintritt: fünf Euro. Wülfingmuseum in Dahlerau, Am Graben 2, Eintritt frei.

Bei einem Pressegespräch im Museum für Asiatische Kunst schilderten am Donnerstag Vertreter aller vier Einrichtungen, welches Programm sie vorbereitet haben. Li Hardt kündigt an, dass neben dem Erlebnis der Ausstellung und des Kerzenmeers auf dem Außengelände auch leckere gegrillte Spezialitäten warten. In diesem Jahr erhebt das Museum erstmals zu der Veranstaltung fünf Euro Eintritt. „Wir hatten bislang eine Spendenbox aufgestellt“, sagt Li Hardt. Aber weil diese kaum genutzt worden sei, haben die Hardts sich entschieden, einen kleinen Obolus zu verlangen. Ansonsten jedoch ist sie voll des Lobes über die Veranstaltung. „Die Resonanz war immer sehr gut.“

Die Ehrenamtler des Wülfingmuseums in Dahlerau zeigen sich auch sehr zufrieden über die Veranstaltungen in den vergangenen Jahren. „Wir werden natürlich unsere Dampfmaschine und den Webstuhl anwerfen“, kündigt Karola Johnen vom Museumsverein an. Alle Ehrenamtler werden vor Ort sein und für Fragen der Besucher zur Verfügung stehen. Für die Vereinsmitglieder ist die Nacht der Museen immer eine gute Gelegenheit, auf die regelmäßigen Veranstaltungen im Museum hinzuweisen. Für Speisen und Getränke ist auch gesorgt, unter anderem mit Wein und Flammkuchen. „Der ist besonders beliebt“, sagt Johnen.

Die Dampfmaschine im Wülfingmuseum. . Foto: Hütten

Hartmut Behrensmeier und Dieter Ickler waren für das Museum der IG Bismarck vor Ort. Die ehemalige Firma in Bergerhof stellte Fahrräder und Motorräder her, aber auch Nähmaschinen. „Obwohl dieser Geschäftszweig defizitär war“, berichtet Behrensmeier. Inzwischen ist das Museum im Besitz von echten Bismarck-Nähmaschinen und konnte mit Sara Ogureck auch eine Dame gewinnen, die sich im Rahmen der „Nacht der Museen“ an eine solche Maschine setzt und Täschchen anfertigt. Die Ausstellung der IG Bismarck wachse dank der Leihgaben von Bürgern immer weiter. „Gerade erst haben wir ein neues Rennrad bekommen“, erzählt Behrensmeier.

Ursula Mahler war zu der Runde als Vertreterin des Heimatmuseums erschienen. Auch sie und ihre Mitstreiter haben gute Erfahrungen mit der „Nacht der Museen“ gemacht. „Sie findet jetzt zum dritten Mal statt“, sagt die stellvertretende Landrätin. „In Köln sagt man nach dem dritten Mal: Dat ess jezz Tradition.“

Wer am 17. August in das Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße kommt, auf den warten neben der interessanten Ausstellung über die Rader Geschichte auch „bergische Spezialitäten“, kündigt Ursula Mahler an. Die Gäste sollen sich überraschen lassen. Die Atmosphäre bei den bisherigen Veranstaltungen sei immer großartig gewesen. „Die Besucher saßen in dem alten Wohnzimmer und sprachen über Gott und die Welt. Manche haben uns befragt über familiäre Verbindungen, etwa nach Verwandten, die offenbar aus Rade stammten.“