Kirchenleben in Radevormwald : Vier Jugendliche der Martini-Gemeinde wurden konfirmiert

Pfarrer Florian Reinecke (links) mit Lynn Börsch, Leonie Uhlir, Lena Hopbach und Nick Gollembusch. Foto: Susanne Börsch/SUSANNE BOERSCH

Radevormwald Festlicher Gottesdienst in der Martini-Gemeinde in Radevormwald: Pfarrer Florian Reinecke konfirmierte vier Jugendliche. Familienmitglieder durften an der Feier teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(s-g) Die Martini-Gemeinde hat vier Jugendliche konfirmiert. „Es war ein festlicher Gottesdienst, den wir zusätzlich gefeiert haben und der vor allem für die Familien reserviert war“, teilt Pfarrer Florian Reinecke mit. Die Konfirmation erhielten Lynn Börsch, Leonie Uhlir, Lena Hopbach und Nick Gollembusch.