Bauplanung in Radevormwald : Vier Fraktionen einigen sich zu Karthausen auf eine Linie

Bauplanung in Radevormwald

Radevormwald Nachdem sich die drei Fraktionen SPD, Bündnis 90/Grüne und Alternative Liste (AL) auf eine gemeinsame Linie zur Gestaltung des Baugebietes Karthausen verständigt haben, haben sich nun vier weitere Ratsfraktionen zusammengetan und einen gemeinsamen Antrag zu diesem Thema verfasst.

Am kommenden Montag, 10. Februar, wird die künftige bauliche Gestaltung der Fläche Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung sein. Die vier genannten Fraktionen favorisieren einen Entwurf des Büros Loth aus Siegen. Christiane Loth hatte jüngst der Politik einige Varianten vorgestellt.

Statt Haus an Haus zu reihen, schlägt Loth vor, „Wohnhöfe“ zu bilden, die sich um einen gemeinsam Platz gruppieren. Es soll aber auch Platz für Eigenheime geben. Die Variante 2b des Büros wird von CDU, UWG, FDP und RUA favorisiert: „Mit der Variante 2b werden alle bauwilligen Interessengruppen angesprochen.“ Reihenhäuser, Doppelhaushälften, Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser sowie Wohnhöfe, „die auch sehr erfolgreich in der Loh’schen Weide entstanden sind“, fänden sich in diesem Vorschlag wieder. Damit könne man den Nachfragen, die bei der Verwaltung vorliegen, gerecht werden. Die Bewerber für ein Grundstück sollten möglichst rasch bedient werden.