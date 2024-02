Ausbildungsmesse in Radevormwald Vier Rader Firmen öffnen ihre Türen

Neben Kuhn Edelstahl öffnen am Samstag das Autohaus Wiluda, Elektro Biesenbach und erstmals auch das Bauzentrum Tönnes ihre Pforten. „Wir sind sehr froh, dass in diesem Jahr vier Radevormwalder Unternehmen praktische Einblicke in ihre Betriebe geben wollen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn in der Zukunft noch mehr Firmen mitmachen“, sagt Kirsten Hackländer von der städtischen Wirtschaftsförderung und Organisatorin der Ausbildungsmesse. Sie ist überzeugt, dass auch der Blick in die Betriebe im Rahmen eines solchen Tages einen großen Mehrwert für die jungen Menschen bietet, um sich ein noch besseres Bild der Ausbildung zu machen.